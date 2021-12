Is Zinho Vanheusden stilaan klaar voor Inter? "Dat wordt cruciaal"

Zinho Vanheusden is op dit moment niet slecht bezig bij Genoa, ook al gaat zijn ploeg geregeld onderuit.

Genoa verloor afgelopen weekend, maar Vanheusden liet zich opmerken. “Hij speelde volwassen, won bijna alle kopduels en zijn inspelen was op niveau. Hij was gevaarlijk op stilstaande fases, kwam goed voor zijn man en werd nooit op snelheid gepakt”, zegt René Vandereycken in Het Nieuwsblad.

Want Vandereycken ziet best wel mogelijkheden voor een goed gevulde carrière. “Vanheusden heeft het potentieel om een volwaardig international te worden, zelfs op het niveau van Alderweireld. Maar de vraag is of dat eruit gaat komen. Details spelen een rol. Dat zijn moederclub Inter hem nu ervaring laat opdoen in de Serie A geeft aan dat ze in hem geloven, maar de vraag is of hij de stap kan zetten naar regelmatig spelen bij Inter.”

Al is er één ding dat hem nog tegenhoudt. “Blessures hebben Vanheusden afgeremd, al ging hij er steeds goed mee om. Het wordt cruciaal, wil hij zich manifesteren bij de Duivels, om een langere periode zonder blessures te kunnen spelen.”