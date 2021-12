Tissoudali heeft het moeilijk: "Ik merk het op training"

Tarik Tissoudali weet dat er bij AA Gent sterke verdedigers rondlopen. Hij noemt Okumu en Ngadeu als de sterksten.

Tissoudali voelt dat de Gentse verdediging op stoom gekomen is. “Ik merk op training ook hoe moeilijk het is om tegen hen te spelen. Maar we moeten hen ook eens wat meer rust geven door het niet telkens tot de laatste minuut spannend te houden”, zegt Tissoudali.

“In de top-vier eindigen en niet meer scoren of wel nog scoren en naast Play-off 1 grijpen? Je wilt gewoon bij de eerste vier eindigen, dan maakt het niet uit hoe je dat doet.”

“Natuurlijk scoor ik graag want dan help je ook het team. Maar mijn doel is toch altijd om zo hoog mogelijk te eindigen. Daarvoor speel je ook bij AA Gent. Om jezelf te bewijzen op het podium van Play-off 1.”