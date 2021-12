Veljkovic drijft ook Van Holsbeeck in het nauw: "Ik ging met hem naar kledingwinkels en kocht luxehorloges"

Dejan Veljkovic doorbrak de stilte. Tal van prominenten uit het Belgische voetbal passeerden de revue. Ook Herman Van Holsbeeck kreeg enkele opvallende geschenken van de makelaar.

Al moet het gezegd: de enveloppes met zwart geld bleven beperkt bij Herman Van Holsbeeck. “Ik heb hem eens 50.000 euro betaald na een titel van RSC Anderlecht waarin Milan Jovanovic een heel groot aandeel had”, aldus Dejan Veljkovic.

“Maar in andere gevallen was Van Holsbeeck heel voorzichtig”, legt de spijtoptant uit in Pano. “Ik neem het voorbeeld van de transfer van Dalibor Veselinonic. Daar was Jovanovic ook bij betrokken, maar Herman wou absoluut niet dat Milan zag dat hij er geld voor kreeg.”

En dus werden die zwarte commissies op een creatieve manier betaald. “Ik heb Herman eens meegenomen naar een kledingwinkel. Daar heeft hij toch zo’n 20.000 euro aan hemden en kostuums uitgekozen.”

48.000 euro voor horloges

“Een andere keer wou hij graag een mooi horloge”, besluit Veljkovic. “We hebben dan afgesproken in Antwerpen en daar heeft hij een Rolex uitgekozen. Uiteindelijk heeft ook zijn vrouw er eentje uitgekozen. De prijs? Dat was samen 48.000 euro.”