Duidelijkheid over speelkansen van Odjidja tegen KV Mechelen

Vanavond staat AA Gent oog in oog met KV Mechelen. Hein Vanhaezebrouck bracht duidelijkheid over de fitheid van Odjidja.

“Vadis is hersteld, maar medisch is hij nog niet in staat om te spelen tegen KV Mechelen”, zei trainer Hein Vanhaezebrouck op de persconferentie.

“Bovendien heeft hij nog lichte hinder aan die hamstring, waardoor hij zondagavond ook het veld moest verlaten. De match van woensdag komt hoe dan ook te vroeg, maar Vadis zal wel al individueel trainen op het veld. Hopelijk is hij niet te lang out.”

Vanhaezebrouck ziet verschillende opties om hem te vervangen. Bezus, Kums, Hjulsager en Chakvetadze behoren volgens Het Nieuwsblad tot de opties voorin.