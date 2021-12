Siebe Schrijvers over carrièreswitch én duel met ex-ploeg: "Hoop dat Vormer speelt"

Siebe Schrijvers speelt met OH Leuven tegen zijn ex-club Club Brugge. Als middenvelder nu, waar hij vroeger spits was.

De carrièreswitch is er voor Siebe Schrijvers. “Het begon op Standard”, vertelt Schrijvers aan Het Nieuwsblad. “Ik was diepe spits, maar we stonden 2-0 achter en kwamen er niet aan te pas. Dan kwam die wissel. De trainer zette mij op de zes. Ik zag dat totaal niet aankomen, maar ineens begonnen we beter te spelen.

Het duel met Club Brugge is voor Schrijvers best bijzonder. “Maar ik hoop vooral dat Vormer speelt, want dan sta ik ook tegenover hém. Daar hebben we al wat berichtjes over gestuurd, dat we er dan vol zullen invliegen. Het loopt nu wat moeilijker voor Ruud, maar hij blijft een geweldige speler. Het heeft ook te maken met het feit dat Rits zo gegroeid is.”

Waarom Schrijvers niet op het middenveld speelde bij blauwzwart? “Moeilijk te zeggen. Maar als een andere grote ploeg mij ooit als middenvelder wil halen, wil ik die uitdaging gerust aangaan.”