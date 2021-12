Tuchel geeft meer uitleg over bankzittersstatuut van Romelu Lukaku

Romelu Lukaku kennende zit hij bijzonder gefrustreerd op de bank van Chelsea. Timo Werner en Kai Havertz krijgen nog steeds de voorkeur. Sinds zijn enkelblessure en vijf weken afwezigheid is Lukaku veroordeeld tot de bank. Thomas Tuchel ging dieper in op de situatie tijdens zijn persbabbel.

Lukaku moet het doen met een handvol minuten tijdens invalbeurten. Tegen Zenit scoorde hij nog, maar afgelopen weekend tegen Leeds zat hij weer op de bank. “We lieten hem 75 minuten spelen tegen Zenit Sint-Petersburg", klinkt het bij Tuchel. "Daarna hadden we een lange reis en raakte ons slaapritme verstoord. Met Leeds United hadden we enkele dagen later een stevige tegenstander en stond ons een zware wedstrijd aan hoge intensiteit te wachten. Daarom besloot ik om Lukaku niet meteen weer voor de leeuwen te gooien."

Tuchel vindt hem ook nog niet helemaal fit. “We kunnen eindeloos discussiëren over zijn fitheid. Een speler kan zelf vinden dat hij volledig fit is, fysiektrainers kunnen het daar mee eens zijn of niet en dan kan de hoofdcoach er ook nog anders over denken. Veel hangt af van de wedstrijd die we spelen en de mate van intensiteit in die wedstrijd.”