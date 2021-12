Aimé Anthuenis openhartig: "Dokters zeiden tegen mijn familie dat ik er de dag nadien niet meer zou zijn"

Aimé Anthuenis is nog steeds analist en heeft nog steeds een scherpe tong en een klare kijk op de zaken. Maar het had ook helemaal anders kunnen zijn.

Vorig jaar had Aimé Anthuenis namelijk net zo goed dood kunnen zijn. Hij lag zes weken in coma na een coronabesmetting.

Zo goed als genezen

"Mijn huisdokter zei aan mijn familie dat ik er de dag nadien niet meer ging zijn", is hij openhartig bij Sjotcast.

"Het is een wonder dat ik er door kwam. Ik heb veel chance gehad, al kon ik vier maanden niet eten, drinken of praten. Nu ben ik zo goed als genezen, dat doet deugd."