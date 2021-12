Loting Nations League: België opent campagne in eigen huis tegen Nederland

Donderdagavond werd geloot voor de derde editie van de Nations League. Daarin werd België onderverdeeld in een poule met Nederland, Polen en Wales. Daags nadien werd de kalender vrijgegeven.

De Rode Duivels starten hun campagne met twee thuismatchen. Openen doen ze met een Derby der Lage Landen, drie dagen later komen Robert Lewandowski en co op bezoek. Op de slotspeeldag staat de kraker in en tegen Nederland op het programma.

Bekijk hier de speeldata:

Speeldag 1: 3/6/2022 België-Nederland (20u45)

Speeldag 2: 6/6/2022 België-Polen (20u45)

Speeldag 3: 10/6/2022 Wales-België (20u45)

Speeldag 4: 13/6/2022 Polen-België (20u45)

Speeldag 5: 22/9/2022 België-Wales (20u45)

Speeldag 6: 25/9/2022 Nederland-België (20u45)