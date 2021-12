Union wil als leider 2021 afsluiten: "Ook Club Brugge heeft moeilijke momenten"

Als Union SG dit weekend Cercle Brugge weet te kloppen, dan start de ploeg van Mazzu 2022 als competitieleider.

Zaterdag spelen Union SG en Cercle Brugge tegen elkaar. De onverwachte leider van 1A ontmoet één van de ploegen in vorm op dit moment.

“Cercle heeft nu met Thalhammer een nieuwe coach en pakte 12 op 12”, vertelt Casper Nielsen aan Het Nieuwsblad. “Het heeft veel vertrouwen. Ik weet nog dat we het in de heenwedstrijd ook niet makkelijk hadden. Maar we zijn de leider en dus is elke wedstrijd moeilijk: iedereen wil ons kloppen.”

Als leider het nieuwe jaar ingaan is een feit bij een zege tegen Cercle. “Maar dat zorgt niet voor extra druk. Jullie zien dat ook: we spelen elke wedstrijd om te winnen. Het team evolueert. We moeten niet meer heel goed spelen om wedstrijden te winnen. Dat is enorm belangrijk, want je kan geen volledig seizoen top zijn. Kijk bijvoorbeeld naar Club Brugge, dat ook steeds zijn moeilijke momenten kent.”