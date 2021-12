Boskamp gedegouteerd door Veljkovic: "Ben drie keer moeten gaan overgeven tijdens die Pano-reportage"

Johan Boskamp is niet meteen een groentje in het voetbal. Hij heeft al veel meegemaakt, maar de verklaringen van Dejan Veljkovic hebben hem toch gedegouteerd. Vooral omdat de man geen greintje berouw toonde.

"Ik heb de Pano-uitzending bekeken. Ik ben tijdens de reportage drie keer moeten opstaan om te gaan overgeven over wat die man allemaal zei. Ik vind het een waardeloze gozer. Iedereen is schuldig behalve hijzelf. Hij doet alsof hij enkel meedraaide in het systeem en het niet beheerde of in stand hield", vertelt Boskamp in HBvL.

Terwijl Veljkovic nog altijd als de aanstichter mag beschouwd worden. "Als jij een firma opricht in het buitenland, dan weet je toch waarom? Dat hij opnieuw makelaar wil worden, vind ik nog het meest bizar. Welke club wil nog met die man samenwerken? Er komt nu ook een boekje van de man uit. Kan dat zomaar, als de rechtszaak niet eens is begonnen? Ik begrijp dat niet.”