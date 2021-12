Dwomoh voor het eerst terug naar Genk: "Ik zou het appreciëren mochten ze aardig doen tegen mij"

Bij Antwerp lopen er wel wat ex-Genkies rond. Die groep werd deze zomer nog uitgebreid met Pierre Dwomoh, de jonge middenvelder die in Genk geen toekomst meer zag. Zondag keert hij voor het eerst terug naar zijn ex-club.

Dwomoh kent er uiteraard nog wel wat volk, maar met Luca Oyen heeft hij de beste verstandhouding. “Ik check voor iedere wedstrijd of Luca speelt. Is dat het geval, dan kijk ik ook. Of dit omgekeerd ook geldt? Dat weet ik niet. Luca speelt graag op de PlayStation. Hij speelt misschien liever FIFA tegen mij dan mij live aan het werk te zien", lacht hij in GvA.

Dwomoh werd bij Genk opzijgeschoven omwille van zijn houding. Maar dat speelt niet meer mee in zijn hoofd. “Alles gebeurt met een ­reden, ook mijn vertrek. Of de Genk-fans heftig zullen reageren of me net alle liefde zullen geven, kan ik niet inschatten. Al zou ik het appreciëren mochten ze aardig doen tegen mij."