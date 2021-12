Peter Vandenbempt beschouwt voor op Club - Anderlecht: "Als schaduw over de ploeg - Wat denk je dat blauw-zwarte fans dan gaan roepen?"

Club Brugge - Anderlecht is dé topper op Super Sunday. En dat zou wel eens een interessante wedstrijd kunnen gaan worden. Ook Peter Vandenbempt kijkt er naar uit.

"Anderlecht heeft stappen gezet sinds oktober 2020 en Kompany is anders, realistischer gaan voetballen", aldus Vandenbempt in De Zondag.

"Ze zouden dus kunnen winnen, maar niet zoals Leipzig of Manchester City. En het kolkend stadion zal ook wel zijn rol spelen, net als de aanvallende trio's."

Sportieve uitleg

De vraag is ondertussen of Clement het mét of zonder Vormer moet doen: "Als hij hem opstelt, dan niet op de rechterkant zoals tegen Leuven wat mij betreft."

"Het zou goed zijn als Clement een sportieve uitleg zou geven over waarom hij Vormer niet opstelt, nu blijft het hangen als een schaduw over de ploeg. En als hij niet speelt en het staat na twintig minuten 0-1, wat denk je dat het publiek gaat roepen?"