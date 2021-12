Slecht nieuws voor Racing Genk: Paul Onuachu valt uit en staat tijdlang aan de kant

Racing Genk bleef zondagavond op een gelijkspel steken tegen Antwerp. Opsteker was het doelpunt van Onuachu, die net als tegen Charleroi trefzeker was. Racing Genk zal het de komende weken overigens zonder zijn boomlange Nigeriaan moeten doen.

Met nog twintig minuten te spelen ging Bongonda ervandoor op de linkerflank. Paul Onuachu moest alle zeilen bijzetten om tijdig in de zestien te komen. In volle spurt pakte de Nigeriaan plots naar de hamstrings. Ugbo kwam de onfortuinlijke Onuachu meteen aflossen, na afloop kwam Bernd Storck meteen met een medisch bulletin van zijn goalgetter.

"Het is een spierscheur", zuchtte de Duitser. Ik had al de indruk dat hij vermoeid was. Toen ik vroeg hoe het ging, zei hij me dat hij verder kon spelen. Ik verwacht dat we hem de komende drie à vier weken zullen missen", aldus Bernd Storck.

Ondanks zijn mindere vorm was Paul Onuachu (27) ook dit seizoen alweer goed voor twaalf doelpunten in achttien competitieduels. De Genkse topschutter mist sowieso het laatste duel van dit kalenderjaar, op het veld van Oostende (26 december). De eerste klus van 2022, de thuiswedstrijd tegen hekkensluiter Beerschot op 16 januari, wordt een race tegen de klok voor Paul Onuachu.