Hoedt begrijpt niets van verwijtende Brugse fans: "Je komt toch naar een stadion om je eigen ploeg aan te moedigen hé?"

Wesley Hoedt was de enige speler van Anderlecht die commentaar wou geven na de match. De meeste spelers stapten gewoon door en de bus op. Een namiddagje uitgespuwd worden door Jan Breydel had er duidelijk ingehakt.

Hoedt zei wel dat hij de verwensingen richting Kompany en de bank zelf niet gehoord had. "Maar ze hebben me er in de kleedkamer wel genoeg over verteld", aldus de Nederlander. "Dat kan gewoon niet. Dat mensen onderscheid maken, snap ik sowieso al niet. Als ze dingen zeggen over mijn familie, over mijn moeder... Doe lekker, maar dit soort dingen zijn volledig ongepast. Bij mij gaat dat er niet in. Dat is ook niet het enige. Wat ze riepen over Lior, over mij, over anderen... Het hoort er wel wat bij, maar er zit een maximum aan..."

Hoedt ging zijn gram halen door voor de Brugse fans te gaan vieren. "Mijn gele kaart is onnodig, maar voetbal is emotie. Als je dan reageert nadat je een hele match bent uitgescholden, dan moet je ook niet beginnen wenen hé. Die 'fans' moeten eens in de spiegel kijken over wat ze allemaal roepen."

De verdediger begrijpt het ook niet goed. "Ik heb in Rome gespeeld. Je ziet het vaker en vaker en het is te belachelijk voor woorden. Het moet er gewoon uit! Ik walg ervan. Als voetbalfan kom je naar een stadion om je eigen club aan te moedigen. Een club waar ook veel nationaliteiten samen zitten. In Engeland zie je dat er iets tegen gedaan wordt. Misschien moeten ze daar hier ook iets aan doen!"