De mooiste uitspraken en beste wielervergelijkingen van icoon Francky Dury de laatste tien jaar

Het verhaal van Francky Dury als coach bij Zulte Waregem is geschreven. Jarenlang gaf hij het beste van zichzelf. Daarbij hoorden ook soms interessante quotes. Een bloemlezing.

“Chaque jour everything geven” en “We pakken ze één voor één”, het werden twee van de mantra's die ook huidig co-hoofdcoach Davy De fauw als speler van Zulte Waregem meermaals de revue zagen passeren uit de mond van Dury. De eerste spreuk werd zelfs in de kleedkamer opgehangen op een bepaald moment.

"In een huwelijk komt er na twintig jaar ook al eens sleet op de relatie" en "Als het slecht gaat, dan moet je met z'n allen dicht bij elkaar kruipen en warmte zoeken dicht bij elkaar" waren dan weer de mantra's in de moeilijkere laatste jaren, met geregeld eens een crisismoment en strijd tegen degradatie op een moment in het seizoen.

© photonews

"Er zijn hier veel bouwondernemers hier in de buurt, maar we zouden eens wat beton voor het doel moeten zetten", klonk het onlangs nog over de vele tegendoelpunten van Zulte Waregem dit seizoen. Of over positief voetbal: "Met negatief voetbal haal je geen resultaten op termijn. Ik heb het enkel ooit Mourinho zien doen met Internazionale in de Champions League."

Wielervergelijkingen

Maar het is geweten dat Dury vooral heel vaak en graag het wielrennen gebruikte als inspiratiebron op persconferenties. "Ik gebruik vergelijkingen met de wielrennerij, omdat ik een groot respect heb voor renners. Het is een zware sport. Voetballers moeten ook tegen een klop kunnen."

Tijdens play-off 1 in 2012-2013: “Sep Vanmarcke was ook mee met Cancellara in Parijs-Roubaix. Het kan dus altijd. Goed, we zijn nu tweemaal voorbij de Paterberg en de Oude Kwaremont. We moeten er dus nog een keer over.”

Na de gemiste titel: “Als je een sprint aangaat en je verliest, dan baal je en ben je wel eens kwaad. Het is als een millimeterspurt die je verliest en waarbij je hard op je stuur slaat als je over de meet bent gereden.”

© photonews

Na de transfer van Ibrahima Conté: “Conté verliezen vlak voor de transfermarkt, dat is als naar je werk moeten en zien dat je een platte band hebt. Dan moet je snel beslissen of je met de fiets, dan wel met de trein naar het werk gaat.”

Terugblikkend op het seizoen 2014-2015: “Ons seizoen was als Parijs-Roubaix. We hadden al eens lek gereden en kwamen terug in het peloton. Om dan tegen Charleroi opnieuw lek te rijden. Zo blijf je achter de feiten aanlopen.”

Essevee leider na 8 speeldagen in seizoen 2016-2017: “Als je twaalf minuten voorsprong hebt in de koers is het aan het peloton om de kloof te dichten. Als je dan even hard blijft stampen als de achtervolgers, dan win je.”

Na de 2-2 tegen Kortrijk dit seizoen: "Een renner die al vaak won zal in de sprint op het WK sprinten voor de overwinning, iemand die al veel derde of vierde was weet niet wanneer hij uit het wiel moet komen."