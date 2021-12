Kompany kreeg pas na de match omvang van incidenten te horen: assistenten, spelers, mediateam en video-analist deden hun verhaal

Vincent Kompany reageerde niet tijdens de wedstrijd op de racistische uitlatingen uit de Brugse tribunes. Pas na de wedstrijd kreeg hij te horen hoeveel mensen van zijn staf er verwensingen naar hun hoofd geslingerd kregen.

Sommigen vroegen zich af waarom Kompany niet eerder reageerde. Maar de coach liet het tijdens de match over zijn hoofd waaien. Hij heeft wel al heel wat watertjes doorzwommen en heeft een olifantenvel gekweekt. Al laat het hem natuurlijk niet onberoerd. Pas nadat hij in de kleedkamer het sportieve besproken had met zijn spelers, ging hij samenzitten met zijn staf en het mediateam.

Daarbij kwamen heel wat verhalen naar boven over wat ze te horen kregen. Tijdens de match was fysical coach Bram Geers de bank al komen verwittigen over wat spelers als Ashimeru, Ait El Hadj en Amuzu te horen hadden gekregen. Maar na de match vertelden ook anderen wat ze hoorden en te horen kregen. Onder meer jeugdvrienden Floribert Ngalula (assistent) en Rodyse Munienge (begeleider) waren aangedaan. En laten we zeggen dat die laatste niet meteen van iets onder de indruk is.

Maar ook leden van het mediateam en een video-analist kregen verwijten en verwensingen naar het hoofd geslingerd. Pas daarna heeft een zwaar aangeslagen Kompany zijn verhaal gedaan.