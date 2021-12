Mino Raiola komt met héél opvallend voorstel op de proppen: "Schaf de transfersommen in het voetbal af"

Mino Raiola heeft een héél opvallend voorstel. De supermakelaar wil transfersommen in het voetbal afschaffen...

Eerst even de situatie kaderen. FIFA wil de astronomische commissies van zaakwaarnemers aan banden leggen. In de toekomst zullen makelaars nog maximum tien procent verdienen op een transfer en amper drie procent op het loon van hun speler.

“De FIFA doet eigenlijk iets anders”, merkt Mino Raiola op bij NOS. “Ze willen de clubs niet tegen zich in het harnas jagen en dus laten ze de transfersom voor wat het is. Dat bedrag mag zo hoog zijn als de clubs zelf maar willen.”

Ik vind dat ze de spelers daarin vrij moeten laten. Anders komt de onderhandelingspositie in gedrang

De Nederlander heeft echter een ander plan. “De wereldvoetbalbond wil zich mengen in het loon van de speler. Ik vind dat ze de spelers daarin vrij moeten laten. Anders komt de onderhandelingspositie in gedrang. Mijn plan? Schaf die transfersommen af. Dan kunnen we over salaris praten.”