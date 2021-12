Anderlecht-sterkhouder is onder de indruk: "Veel overeenkomsten met voetbal van Barcelona onder Guardiola"

RSC Anderlecht heeft met Sergio Gomez een diamant in de rangen. De 21-jarige Spanjaard ziet Brussel niet als een eindstation, maar amuseert zich wel te pletter in het Lotto Park.

Sergio Gomez kreeg zijn opleiding bij FC Barcelona alvorens hij voor een transfer naar Borussia Dortmund koos. “Ik denk dat Vincent Kompany veel heeft geleerd van Pep Guardiola toen hij voor hem voetbalde bij Manchester City.”

“Er zijn veel overeenkomsten in de manier van voetballen die wij proberen te hanteren en het voetbal van Barça”, aldus de Spaanse jeugdinternational in Sport/Voetbalmagazine. “Persoonlijk kan ik mij voor de volle honderd procent vinden in onze manier van voetballen.”

Gomez werd de voorbije maanden meermaals gelinkt aan een transfer. “Ik wil eerst en vooral prijzen winnen met Anderlecht. Of ik in de heenronde een Belgisch team heb gezien met meer individuele kwaliteiten? Nee!”