Spartak Moskou lijkt de weg naar België gevonden te hebben: nu ook Anderlecht-speler op weg naar Rusland?

Maandagavond geraakte bekend dat Charleroi-aanvaller Shamar Nicholson erg dicht bij een overgang stond naar Spartak Moskou. De Russische topclub zou daarnaast ook haar oog hebben laten vallen op Michael Murillo, de rechtsachter van Anderlecht.

Net Shamar Nicholson zou Spartak Moskou ook Michael Murillo (25) in de komende wintermercato willen inlijven.De onderhandelingen tussen de Panamees en Spartak Moskou zijn volop aan de gang, op clubniveau zou er al een akkoord zijn voor een transferbedrag dat rond de 2,5 miljoen schommelt. Mits bonussen kan het transferbedrag nog fors oplopen.

Michael Murillo kwam in januari 2020 over van New York Red Bulls voor 680.000 euro. Hij droeg tot dusver 70 keer het paars-witte shirt, waarin hij zes keer scoorde en twaalf assists afleverde.

Spartak Moskou heeft met Maximiliano Caufriez een Belg in de rangen. Met Samuel Gigot (ex-Kortrijk, AA Gent) loopt er nog een verdediger rond met een verleden in de Jupiler Pro League.