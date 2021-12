Vincent Mannaert wordt gevraagd om Peter Croonen op te volgen als voorzitter van de Pro League

Peter Croonen nam maandag ontslag als voorzitter van de Pro League omdat zijn club, Genk, niet akkoord was met de kalender van januari en daar klacht tegen indiende. Om het vacuum dat ontstaan is op te vullen, vroegen verschillende clubleiders aan Vincent Mannaert om - voorlopig - over te nemen.

Croonen liet in zijn open brief weten dat hij een onafhankeliijk bestuur naar voor wil schuiven. Maar die hervorming staat pas in 2022 op het programma en tot dan moet er iemand overnemen om de Pro League door deze moeilijke periode te leiden. Volgens Het Nieuwsblad hebben verschillende clubleiders daarom aan Vincent Mannaert, CEO van Club Brugge, gevraagd om de Pro League te leiden.

Mannaert stapte zelf in juli 2020 uit de raad van bestuur omdat hij teleurgesteld was door een gebrek aan visie en leiderschap in ons profvoetbal. Mannaert is een aanhanger van de BeNeLiga en wil de hele voetbalpiramide aanpakken. Hij denkt na over het voorstel.