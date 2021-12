Lorenzo Staelens koos verrassend voor trainerschap bij HSV Hoek: "Moet combineerbaar blijven met mijn job"

Onlangs raakte bekend dat Lorenzo Staelens opnieuw in de voetballerij stapte. Staelens is de nieuwe trainer van HSV Hoek, een Nederlandse amateurclub uit de Derde Divisie.

Bij HLN gaf Staelens meer tekst en uitleg over deze niet alledaagse overgang. "Het was vooral belangrijk dat het combineerbaar was met mijn job als vertegenwoordiger. De standvastigheid die ik nu heb, wil ik graag behouden. In de voetbalwereld heb je immers geen enkele zekerheid", aldus Staelens.

HSV Hoek miste zijn competitiestart compleet en is op twee na laatste in de Derde Divisie. Door de opmars van de omikronvariant ligt het Nederlandse amateurvoetbal stil, wat niet ideaal is voor Lorenzo Staelens. "De herstart is intussen opgeschoven naar 5 februari en bovendien mag er in Nederland niet getraind worden na 17 uur. Zowel mijn spelers als ik moeten werken, waardoor we nog tot na 14 januari moeten wachten om de groepstraining te hervatten."

"In eerste instantie is de ambitie om uit de gevarenzone weg te komen. Het bestuur gaat de komende weken nog op zoek naar versterking, zodat we voldoende gewapend zijn. Daarnaast ben ik nog op zoek naar een physical coach om onze staff te vervolledigen", besluit Staelens.