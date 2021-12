Hein Vanhaezebrouck en AA Gent halen opgelucht adem: topschutter niet opgeroepen voor Afrika Cup, OHL en Standard moeten wél speler afstaan

De spits van AA Gent zat immers in de ruime voorselectie van De Leeuwen van de Atlas. Toch moet hij zijn droom (voorlopig) opbergen, want de ex-speler van Beerschot haalde de uiteindelijke selectie niet. Ook vedetten als Ziyech en Mazraoui, die al vaker in de clinch lagen met bondscoach Vahid Halilhodzic, werden gepasseerd.

Soufiane Chakla (OHL) en Selim Amallah (Standard) behoren wel tot de selectie, net zoals QPR-speler Ilias Chair, die opgroeide in Antwerpen.

Marokko neemt het in de groepsfase van de Afrika Cup op tegen Ghana, Comoren en Gabon.

