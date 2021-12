Probleem van Suzuki ontrafeld: "Groter dan bij gelijk welke nationaliteit"

Vorig seizoen was een topjaar voor Suzuki. Na een mislukte transfer naar Schalke 04 gaat het veel moeilijker voor de speler van STVV.

De Japanner van STVV laat een gefrustreerde indruk nu hij niet meer scoort zoals vorig seizoen. Toen scoorde hij 17 goals in 34 wedstrijden. Nu heeft hij er eentje achter zijn naam staan...

“Als je met je hoofd al bij een andere club zit, maar die verwachte transfer er uiteindelijk niet komt, krijg je un grand écart, een spreidstand”, vertelt sportpsycholoog Jef Brouwers aan HBVL.

“Het vraagt heel veel werk van een speler om uit de vicieuze cirkel van niet-ingeloste doelstellingen te raken. Suzuki zal zijn brein moeten resetten en zijn intrinsieke motivatie terugvinden. Dat betekent: tonen wat ik kan en opnieuw connecteren met mijn club.”

Ook het culturele verschil is gigantisch groot. “Als een transfer afdwingen je grote doel is en dat lukt niet, dan kan je spreken van afgewezen worden. En laat gezichtsverlies lijden nu net dat zijn wat geen enkele Aziaat wil meemaken. Hun eergevoel is groter dan bij eender welke andere nationaliteit. Ik kan me inbeelden dat dit een stevige mentale tik heeft gegeven aan Suzuki. En dan is het niet verwonderlijk dat zijn prestaties eronder lijden.”