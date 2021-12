RSCA-fans hadden gelijk: bekermatch was halfuur bezig en nog vele honderden fans buiten stadion, CST niet meer gecontroleerd

Het aanvangsuur van de bekermatch tussen Anderlecht en Kortrijk werd zwaar op de korrel genomen door de paars-witte fans. Eerst lag die om 18u, maar dat was bijna onmogelijk voor velen. 18u45 bleek niet zoveel beter...

We schrijven 19u15 en nog steeds stromen supporters het stadion binnen. De files op de Brusselse Ring en aan winkelcentrum Westland zorgden ervoor dat velen de aftrap niet haalden. Aangezien er ook nog gewinkeld werd in de Westland moesten veel fans lang zoeken naar parkeerplaats eens ze uit de files waren. En dan konden ze het stadion nog niet direct binnen, want daar moesten alle CST-pasjes nog gecheckt worden. Op een gegeven moment hebben ze dat dan ook gewoon laten varen.

Het zorgde voor ellenlange wachtrijen, zelfs toen de match al halfuur bezig was. De speeluren waar VTM voor geijverd had, zorgden dan ook voor veel wrevel. Wat de harde kern ook duidelijk maakte met verschillende spandoeken. Zij komen pas na de rust het stadion in, uit protest. VTM wou de twee matchen op hetzelfde kanaal uitzenden en aangezien Club-OHL om 21u begint...