Na half jaar in de B-kern en bijna half jaar geblesseerd staat Genk-speler er weer: "Misschien toch nog een happy end"

Nadat bekend werd dat hij naar Genk zou trekken, moest Simen Juklerod een half jaar in de B-kern van Antwerp doorbrengen. Bij Genk zou hij het voetbalplezier wel weervinden, maar blessures gooiden roet in het eten. Nu staat de linksback er weer.

Twee kuitblessures remden hem af, maar sinds een paar weken staat hij terug op het veld. “Ik heb mijn explosiviteit weer en ook het matchritme keert stilaan terug. Ik heb er nu drie bevredigende wedstrijden opzitten. Twintig minuten tegen Wenen, drie kwart match in Gent en bijna een volledige wedstrijd tegen Charleroi", zegt hij in HBvL.

"Op het einde van dat duel had ik wel wat last aan de adductoren. Niks ernstigs. Maar daardoor moest ik wel passen voor Antwerp. Gelukkig ben ik voor Oostende wel paraat. Wordt het misschien toch nog een happy end. Het mag nu wel ophouden. Voor mijn komst naar Genk was ik nooit geblesseerd. Maar iedereen maakt wel eens zo'n periode door, zeker?”