Ex-speler van Club Brugge zal zijn huidige club niet verlaten in januari, ondanks interesse van Liverpool

Er is heel wat interesse in Arnaut Danjuma. De ex-aanvaller van Club Brugge doet het dan ook uitstekend in de Spaanse competitie bij Villarreal met 9 doelpunten en 3 assists in 18 wedstrijden in alle competities samen.

Volgens Fabrizio Romano zal Danjuma Villarreal echter nog niet mogen verlaten in januari. Liverpool zou hem in de gaten houden voor de toekomst, maar er zullen dus geen gesprekken komen voor de komende transferperiode.

Danjuma will not leave Villarreal in January. Liverpool are among top clubs monitoring him for the future but there are no talks for January - he’s staying 🟡 #Villarreal



Danjuma’s performing at top level with 4 goals and 1 assist in UCL, plus 5 goals and two assists in La Liga. pic.twitter.com/ll1nVfqN7e