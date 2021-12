Brighton boekt vlotte overwinning tegen Brentford dankzij onder meer een doelpunt van Leandro Trossard

Brighton heeft deze avond geen problemen gehad tegen Brentford. De Engelse club haalde het met 2-0 na doelpunten van Rode Duivel Trossard en Maupay. Brighton staat daardoor nu op de negende plaats in de Premier League.

Brighton-Brentford was deze avond de laatste wedstrijd op Boxing Day, maar echt een spectaculaire wedstrijd werd het niet. Brighton had de wedstrijd namelijk onder controle en won de wedstrijd ook met 2-0.

Het eerste doelpunt was Belgisch getint, want Leandro Trossard scoorde na een heerlijke baltoets. net voor de rust kon Maupay de 2-0 einstand vastleggen. Brighton staat nu negende, terwijl Brentford op de dertiende plaats is terug te vinden.