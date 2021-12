Moussa Dembele kan een optie zijn voor Belgische clubs

Moussa Dembele kende zijn mooiste voetbalmomenten bij AZ en Tottenham Hotspurs. De voormalige jeugdspeler van Beerschot is binnen een aantal dagen transfervrij.

Moussa Dembele speelt sinds de winter van 2019 bij het Chinese Guangzhou en kwam dit seizoen in 8 wedstrijden in actie. Daarin kon hij niet direct zijn stempel drukken want de teller van doelpunten en assists bleef op 0 staan.

Op 31 januari 2021 loopt zijn contract af bij zijn Chinese ploeg en tot dusver is er geen sprake dat er een contractverlenging zit aan te komen. De 34-jarige Antwerpse middenvelder is dus vanaf 1 januari transfervrij op te pikken. Is een terugkeer naar België een optie voor Dembele?

De link naar Beerschot is snel gelegd. Dembele maakte daar namelijk zijn debuut en kreeg een deel van zijn jeugdopleiding bij het toenmalige Germinal Beerschot. De 'Mannekes' zitten in slechte papieren dus kunnen een ervaren middenvelder wel gebruiken in de strijd om het behoud. Al zal het loon van Dembele wel niet mals zijn.

Een andere optie kan ook Antwerp zijn. Zij hebben afgelopen zomer al eerder een stunt uitgehaald met de transfer van Radja Nainggolan. Al is Antwerp nog maar op één front actief dus zullen er eerder vertrekkers zijn dan inkomende transfer. Al is er in het verleden al wel gepraat tussen beide partijen.