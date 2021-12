Officieel: club uit 1B wapent zich met niet een, maar twéé nieuwkomers op kerstdag

Twee voor de prijs van een, moeten ze gedacht hebben bij een club uit 1B. En dus is er opnieuw een transfer gerealiseerd.

Na William Remy hebben ze bij Excelsior Virton nog een tweede vrije speler weten binnen te halen op kerstdag.

Prosper Mendy is een linkervleugelverdediger van 25 jaar uit Parijs, die sinds augustus zonder club zat en nu aansluit in de Gaume.

Hij speelde tot deze zomer in de Noorse eerste klasse bij Stromsgodset, maar kiest nu dus voor een passage in 1B. In het verleden speelde hij al eens in België, bij Francs Borains.