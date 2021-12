Online racisme kan je binnenkort een stadionverbod opleveren in England en Wales

Het ministerie van Binnenlandse zaken in England gaat een stap verder in het bannen van racisme. Binnenkort zal online racisme kunnen leiden tot een stadionverbod.

Er zijn momenteel 1.300 voetbalverboden van kracht in Engeland en Wales, waardoor individuen tussen de drie en tien jaar niet naar voetbalwedstrijden mogen gaan. Al deze stadionverboden zijn gegeven voor het overtreden van de voetbalwet in en rond de voetbalstadions. Nu wil het Britse ministerie van Binnenlandse zaken dit verder uitbreiden naar online racisme.

"Racisme is onaanvaardbaar en te lang is het voetbal ontsierd door dit beschamende vooroordeel. Degenen die verantwoordelijk zijn voor online racistisch misbruik moeten worden gestraft. De wetswijzigingen die ik aankondig, zullen ervoor zorgen dat ze geen voetbalwedstrijden mogen bijwonen", verklaart Priti Patel van het ministerie van Binnenlandse zaken.

De aanleiding voor deze nieuwe wetgeving is het online racisme dat de Engelse spelers over zich kregen na de verloren EK finale. "Deze zomer zagen we het prachtige spel ontsierd door schandelijk racisme van online trollen, die zich achter hun toetsenborden verstopten en onze voetballers misbruikten", zei de minister van Binnenlandse Zaken.

De nieuwe wetgeving zou ingaan begin 2022.