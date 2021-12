Wolverhampton blijft met zorgen zitten rond het coronavirus: ook wedstrijd tegen Arsenal van komende week is uitgesteld

Wolverhampton kon dit weekend al niet in actie komen tegen Watford door te veel problemen met het coronavirus en ook dinsdag zal de wedstrijd tussen de Wolves en Arsenal niet doorgaan. Het nieuws werd deze avond officieel bevestigd.

Slecht nieuws voor Arsenal, want ze zijn de laatste weken uitstekend bezig. Zo wonnen de Gunners hun laatste vier wedstrijden in de Premier League. Op Boxing Day werd nog met 0-5 gewonnen op het veld van Arsenal.

OFFICIAL: Arsenal vs. Wolves on Tuesday is the latest Premier League match to be postponed following COVID-19 outbreaks. pic.twitter.com/PPzjUWJmag