Kerstactie 1B: dit shirt levert voorlopig het meeste op

Niet enkel de shirts van de spelers uit de Jupiler Pro League worden geveild tijdens de kerstactie van de Pro League. Ook de 1B-ploegen doen hun duit in het zakje. De veiling van de 1B-shirts loopt dinsdagavond (21u) af, tijd om een tussentijdse balans op te maken.

Tot voor kort stond Westerlo-speler Maxime De Cuyper op kop. Het shirt van de Club-huurling levert voorlopig 325 euro op voor Younited Belgium, de sociale partner van de Pro League.

De Cuyper werd afgelopen weekend gepasseerd door Brent Laes (foto), de 21-jarige verdediger van Lierse Kempenzonen. Iemand heeft 400 euro veil voor zijn shirt, niemand doet beter in 1B.

Verder zien vinden we in de top acht Lennart Mertens terug. De spits van Deinze is momenteel topschutter in 1B. Nog opvallend: RWDM is met drie spelers (Rommens, Ephestion en El Ouahi) hofleverancier in die top acht.