Medische staf KVM heeft het zeer druk: "Zelfde masker voor Cuypers als Rode Duivel, gelukkig klaarde Shved op"

Een blessurecrisis weegt zwaar op KV Mechelen. De lappenmand geraakte overvol, de medische staf werd dus volop aan het werk gezet. Hoe gaat die daarmee om? Er kan immers niet in alle gevallen evenveel aan gedaan worden, getuigt clubdokter Robin Vanhoudt.

Bovendien waren er ook een aantal coronagevallen, maar vooral bij enkele zware blessures was het de adem inhouden. "Toen ik woensdag het veld opliep voor Marian Shved, maakte ik me veel zorgen. Hij was compleet groggy", aldus Vanhoudt in Het Laatste Nieuws. "In de kleedkamer klaarde hij weer op - gelukkig maar."

Ook Hugo Cuypers zou een tijd out zijn door de gevolgen van een botsing. "De blessure van Hugo was gecompliceerder. Zijn jukboog was helemaal ingedrukt. Hij had nagenoeg dezelfde blessure als Rode Duivel Timothy Castagne. Via de bondsdokter, Kristof Sas, hebben we hetzelfde carbon masker laten maken."

Drukke kalender

Volgens Vanhoudt speelt ook de drukke kalender een rol bij de blessures. "Ik ben de eerste om te zeggen dat een profvoetballer een goed leven heeft, maar elk lichaam heeft zijn beperkingen. Als je geen rustperiodes kan inlassen, dan is dat vragen om blessures."

Terwijl ook de coaches daar uiteraard niet op zitten te wachten. "Een goede communicatie met de sportieve staf is van groot belang. Als medische staf mag je je niet laten doen. Als wij bepaalde spelers niet zouden laten spelen, moeten we dat goed staven. Want een trainer rekent op zijn spelers, hé. Zonder namen te noemen, maar er zijn coaches geweest die ons advies niet opvolgden. Wouter Vrancken managet het echter zeer goed."