Timmy Simons trots na Standard-Zulte Waregem: "De jongens hebben het fantastisch gedaan om het resultaat vast te houden"

Zulte Waregem heeft zondag een mooie overwinning geboekt in de Jupiler Pro League. De Belgische club haalde het met 0-1 op het veld van Standard na een doelpunt van aanvaller Zinho Gano.

Zulte Waregem won voor de tweede keer op rij en heeft nu 6 op 6. In de eerste helft opende Essevee de score met hun enige grote kans: een voorzet van De Bock op Gano, wiens schot in de bovenhoek belandde.

"In de eerste helft hadden we het moeilijk tegen een goed Standard. Ze vonden de ruimte en de vrije man op het middenveld heel goed. In de tweede helft probeerden we de dingen om te draaien. Daarna hadden we wat meer controle over het spel en scoorden we een prachtig doelpunt met Gano," vertelde Timmy Simons op de persconferentie.

Simons nam het daarna op voor Gano. "Het was ook niet makkelijk voor hem, hij begon de laatste twee wedstrijden op de bank. Dit zijn de moeilijke keuzes die je moet maken als coach, want ik hou van hem en hij weet het. Hij zette die emotie om in een doelpunt en stelde het team in staat de wedstrijd te winnen."

"Dingen kunnen heel snel veranderen, we hebben iedereen nodig. Na dat doelpunt was het overleven voor ons. Je hebt een beetje geluk nodig in bepaalde fases, maar we bleven erin geloven tot het einde. Die vechtlust is ook een kwaliteit, de jongens hebben het fantastisch gedaan om het resultaat vast te houden", besloot de coach van Zulte Waregem.