Vader Kompany furieus: "Zo'n gekken zouden zelfs geen wedstrijden meer mogen zien op televisie"

De racistische bejegeningen in Brugge aan het adres van onder meer Vincent Kompany hebben er fel op ingehakt. Ook bij vader Pierre Kompany.

De burgemeester van Ganshoren heeft nu van zich laten horen in Het Nieuwsblad: "Ik was zelf ook in shock. Het was de eerste keer dat Vincent zo openlijk geviseerd werd."

Amokachi

Wat vader Kompany betreft moeten de straffen ernstig zijn: "Zo'n gekken zouden zelfs op televisie geen voetbalwedstrijden meer mogen volgen."

"Club Brugge is de ploeg van Jan Ceulemans, maar ook van Daniel Amokachi. Wat zou die ervan denken als hij zou horen wat ze nu riepen?"