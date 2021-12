'Luuk de Jong moét weg bij Barcelona, maar zijn (voorlopig enige) uitweg is niet meteen de meest sexy oplossing'

Luuk de Jong kreeg van FC Barcelona te horen dat hij in januari op zoek moet naar een nieuwe club. Er is één concrete aanbieding, maar dat is niet meteen de meest sexy oplossing voor de Nederlander.

Volgens de Spaanse kranten wil Cadiz CF het huurcontract van Luuk de Jong overnemen. De 31-jarige aanvaller is namelijk nog steeds eigendom van Sevilla FC, maar ook daar zitten ze niet te wachten op zijn terugkeer. Barça kan op die manier de loonlast naar beneden drukken, terwijl Cadiz in volle degradatiestrijd verwikkeld is en dus aanvallende versterking nodig heeft. Al is dé vraag: heeft de Jong zin in een rondje bikkelen in de kelder van La Liga?