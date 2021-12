Liverpool lijdt dure nederlaag na strafschopmisser van Salah op veld van Leicester City

Er zijn dan wel een pak Premier League-wedstrijd uitgesteld door het coronavirus, maar er stond vanavond een heel aantrekkelijke affiche op het programma. Vooral Manchester City zit lachend in de zetel.

Leicester City won namelijk met het kleinste verschil van Liverpool FC. Het enige doelpunt van the Foxes - Timothy Castagne stond in de basis, terwijl Youri Tielemans tevreden moest zijn met een invalbeurt - werd gescoord door Ademola Lookman. Belangrijk detail: Mo Salah miste een strafschop een een 0-0-tussenstand.

Manchester City zag het allemaal gebeuren. Door het verlies van Liverpool hebben the Citizens ondertussen een voorsprong uitgebouwd van zes punten. Chelsea FC kampeert in het klassement dan weer naast the Reds op een tweede plaats.