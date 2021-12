'Voormalige sterkhouder van Belgische competitie wijst Club Brugge af en keert terug naar deze club'

Christian Luyindama staat op een zucht van een terugkeer naar Standard. De speler heeft al zijn fiat gegeven en ook de clubs zijn er bijna uit.

We schreven eerder al dat Christian Luyindama op het punt staat om terug te keren naar België. Club Brugge zag iets in de verdediger. Het is geen geheim dat blauw-zwart een verdedigende kwaliteitsinjectie kan gebruiken.

Volgens de Turkse media kiest Luyindama echter zelf voor een terugkeer naar Standard. De 27-jarige verdediger wil de Rouches mee uit het slop helpen. Standard zal hem huren van Galatasaray. Het is de bedoeling dat Luyindama na blessureleed zijn vorm terug kan vinden.