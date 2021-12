Hoe de kiem voor de huidige malaise vorig seizoen werd gelegd: "Slechte keuzes van bestuur breken Beerschot nu zuur op"

Negen op zestig, vijftien doelpunten gescoord in twintig wedstrijden, amper twee matchen gewonnen: soms zeggen cijfers alles. Voetbalkrant.com besprak- de malaise van Beerschot met Patrick Vervoort, die in de jaren '80 zijn carrière startte bij Beerschot. "Kwaliteit moet primeren boven kwantiteit."

De pijnlijke 0-7 tegen Anderlecht was voor Beerschot een symptomatisch einde van een absoluut rampzalig 2021. Patrick Vervoort, die als makelaar werkt voor Let's Play, kon de wedstrijd in het stadion volgen. "Met alle wil van de wereld, veel goeds kan ik er niet van zeggen. Maar in alle eerlijkheid: dit zat er al langer aan te komen. De slechte keuzes op bestuursniveau breken Beerschot nu zuur op. Na het vertrek van Tarik Tissoudali ging het al steil bergaf in de terugronde van vorig seizoen. Het was duidelijk dat Beerschot in het tussenseizoen onmiddellijke versterking nodig had."

"Daarnaast is het een wetmatigheid in het voetbal dat een nieuwkomer in eerste klasse in zijn eerste seizoen meedraait op enthousiasme. Dat is het tweede seizoen voorbij. Dan is het tijd om te bevestigen, wat altijd moeilijk is. Beerschot is daar het schoolvoorbeeld van."

Kwaliteit boven kwantiteit

Op Thibault De Smet na zocht Beerschot afgelopen zomer op de transfermarkt zijn heil in jonge buitenlanders. Die gok draaide faliekant uit. "Kwaliteit moet altijd primeren boven kwantiteit. Beerschot had nood aan twee à drie sterkhouders die mee voor de fundering konden zorgen. Zo'n aanwinsten kosten geld, maar ook nu betaalt Beerschot voor transfers die niet of nauwelijks renderen. Het is als een huis bouwen: je begint met de fundering en niet met het zwembad", aldus Patrick Vervoort.

Mirakel nodig

Beerschot gaat de winterstop in met een achterstand van tien (!) punten op Seraing, de voorlaatste in de stand. De Mannekes hebben een mirakel nodig om te ontsnappen aan rechtstreekse degradatie. Patrick Vervoort: "Toch moeten ze de focus op Seraing blijven vasthouden. Wie weet krijgt Beerschot de drie punten van tegen Standard cadeau (match werd niet gespeeld wegens politiestaking in Luik, nvdr.). Ook op psychologisch vlak zou dat een opsteker kunnen zijn."

Volgens de 32-voudige international moet Beerschot tijdens de komende wintermercato alle registers opentrekken. "Er is een enorme kwaliteitsinjectie nodig om Beerschot in eerste klasse te houden. In de huidige situatie lijkt het me aangewezen om spelers, die elders niet aan spelen toekomen, te huren tot het einde van het seizoen. Evident is dat niet, want niet elke speler is geschikt om tegen degradatie te voetballen."