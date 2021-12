Speler Barcelona doet geen water bij de wijn en wil 40 miljoen per jaar bij nieuw contract

Het contract van Ousmane Dembélé bij Barcelona loopt na dit seizoen af. De club ging er vanuit dat het contract verlengd zou worden maar nu de eisen van Dembélé op tafel liggen, lijkt er toch geen akkoord te zullen komen.

Ousmane Dembélé speelde een jaar fenomenaal goed bij Borussia Dortmund waarop Barcelona vesloot hem aan te kopen voor 135 miljoen euro in de zomer van 2017. Vier jaar later is de liefde tussen Barcelona en de nog altijd maar 24-jarige winger ferm bekoeld.

De financiële situatie in Catalonië is niet meer je dat en Barcelona vraagt meerdere spelers om wat water bij de wijn te doen aangezien de club kreunt onder de dure spelerslonen die zijn afgesloten in een vorig tijdperk.

Bij de contractonderhandelingen met Ousmane Dembélé leek de Fransman alvast niet bereid te zijn om water bij de wijn te doen. Volgens Barça-watcher Gerard Romero vraagt Dembélé een bruto maandloon van 40 miljoen euro én een tekenbonus van 20 miljoen. Barcelona zou helemaal achterover gevallen zijn van de eisen van Dembélé en niet bereid zijn om het verzoek in te willigen.