'Nummer 2 in Serie A toont grote belangstelling in RC Genk-verdediger Jhon Lucumí'

Ondanks het voorlopig teleurstellende seizoen van Genk wekt Lucumí belangstelling op uit de Serie A. De Italiaanse topclub AC Milan zou erg geïnteresseerd zijn in de Colombiaanse verdediger. Uitkijken maar of Genk hem in 2022 kan houden.

Bij Genk willen ze straks nog uitpakken met een ferme opmars, om zo minstens in play-off 2 of in het beste geval in play-off 1 terecht te komen. Dan heeft het wellicht al zijn sterkhouders nodig, zoals Jhon Lucumí. De Zuid-Amerikaan ligt nog onder contract tot juni 2023. Profielen Volgens Corriere dello Sport houdt dat Milan niet tegen om grote belangstelling in Lucumí te tonen. De Rossoneri zijn op zoek naar verschillende profielen om de verdediging te versterken en het profiel van Lucumí staat hen zeker aan. Milan staat voorlopig tweede in de Serie A met 42 punten. Dat zijn er vier minder dan leider en stadsrivaal Inter. Overigens zou Lucumí ook op de radar staan van Napoli, de ploeg van Dries Mertens. Dat meldde dezelfde krant enkele dagen geleden reeds.