🎥 Terug op het voetbalveld: Christian Eriksen onderhoudt balgevoel bij Zwitserse derdeklasser

Christian Eriksen zit sinds kort zonder club nadat zijn contract bij Inter noodgedwongen ontbonden werd. De Serie A schrijft immers voor dat het verboden is om voetballers met een ingeplante defibrillator te laten spelen.

De 29-jarige Deen moest afgelopen EK in het duel tegen Finland op het veld gereanimeerd worden. Eriksen herstelde volledig en lijkt de voetbalschoenen nog niet aan de haak te willen hangen.

In afwachting van een nieuw avontuur onderhoudt Eriksen zijn conditie en balgevoel bij FC Chiasso, dat op het derde niveau in Zwitserland uitkomt. Op social media circuleert dit filmpje waarin Eriksen opnieuw op het voetbalveld te zien is.