KV Mechelen hoopt kapitaalsverhoging snel af te ronden

KV Mechelen is ook op zoek naar vers geld en de club hoopte in december 2021 een kapitaalsinjectie af te ronden, maar dat is niet gelukt. Volgens Gazet van Antwerpen hoopt KV Mechelen deze operatie van 5 miljoen euro tegen eind januari af te ronden.

KV Mechelen is één van de clubs die veel zaken deed met Dejan Veljkovic. De club hangt dus serieuze straffen en boetes boven het hoofd. Met deze kapitaalsverhoging wil KV Mechelen een spaarpot aanleggen om dit eventueel te counteren.