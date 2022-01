STVV heeft vorige zomer financieel goede zaken gedaan

STVV kende financieel een moeilijk jaar en boekte een verlies van 5 miljoen euro. De voorzitter van STVV, David Meekers, maakt zich hier geen zorgen over wat er komend boekjaar kan er al een mooi bedrag bijgeschreven worden.

Het vorige seizoen werd grotendeels afgewerkt zonder fans in de stadions. Dat drukte heel erg op de begroting van STVV. Voorzitter David Meekers laat in de krant Het Belang van Limburg weten dat de boekhouding er heel anders had uitgezien als die twee maanden later moesten worden ingediend.

Hij haalt aan dat STVV volgend jaar wellicht weer zwarte cijfers kan noteren. Hij meldt dat Maximiliano Caufriez (2,5 miljoen euro), Santiago Colombatto (800.000 euro), Ilombé Mboyo (500.000 euro) en de doorverkoop van Takehiro Tomiyashu (1 miljoen euro) het nodige geld in het laatje brachten. Zij leveren de club 4,8 miljoen euro op.

Daarnaast is de kans zeer groot dat de Kanaries in januari of ten laatste komende zomer Yuma Suzuku ten gelde gaan maken. De Japanse aanvaller moet de clubkassa ook nog wat voller gaan maken en de spits zou tussen de drie en vijf miljoen euro moeten opleveren.