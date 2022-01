Club Brugge neemt afscheid van Philippe Clement: "Bedankt coach & heel veel succes!"

Het nieuws hing al een tijdje in de lucht, maar nu is het ook helemaal officieel. Philippe Clement verlaat Club Brugge en gaat in Frankrijk bij AS Monaco aan de slag. Club Brugge nam deze avond afscheid van Clement op sociale media.

Club Brugge heeft afscheid genomen van Philippe Clement. Zowel Club Brugge zelf als AS Monaco hebben het nieuws namelijk officieel bekendgemaakt. Zo tekent Clement een contract voor drie seizoenen bij de Monegasken. De Belgische landskampioen wenst Philippe Clement veel succes in de toekomst. "Officieel: Philippe Clement trekt naar AS Monaco. Bedankt coach & heel veel succes!", aldus Club Brugge op Twitter. Ook AS Monaco had woorden over Clement. "AS Monaco is verheugd om de komst van Philippe Clement als coach aan te kondigen. De 47-jarige Vlaamse coach heeft een contract voor drie seizoenen getekend", legde de Franse club uit. Officieel: Philippe Clement trekt naar AS Monaco. Bedankt coach & heel veel succes! 💪🏼



MEER: https://t.co/emj7lZ0Oza pic.twitter.com/bN7HO1aL7s — Club Brugge KV (@ClubBrugge) January 3, 2022 ✍️ L’AS Monaco est heureux d’annoncer l’arrivée de Philippe Clement au poste d’entraîneur.



Le technicien flamand, 47 ans, a paraphé un contrat de 3 saisons.https://t.co/4k1ES1yhEd — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) January 3, 2022