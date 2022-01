Di Canio over 'arrogante' Lukaku: "Inter ook zonder hem kampioen"

Romelu Lukaku en Chelsea? Dat blijkt op dit moment even een moeilijk huwelijk. Analisten zijn furieus.

Paolo Di Canio heeft net als velen het interview van Romelu Lukaku tegen Sky Italia niet weten te appreciëren, zoveel is duidelijk.

Zapata

"Hij heeft de Scudetto gewonnne bij Internazionale en was er een van de sterren, maar hij is geen Messi of zo", aldus Di Canio.

"Inter was ook zonder hem kampioen geworden met Zapata in de punt. Een speler die werkt en zijn werk doet. Bij Chelsea ben je dan meer een speler tussen de anderen."