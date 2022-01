OFFICIEEL: Seraing legt lot in handen van Jean-Louis Garcia

Promovendus Seraing heeft zijn nieuwe coach te pakken. Les Métallos stelden maandag Jean-Louis Garcia voor als de opvolger van Jordi Condom.

Jean-Louis Garcia (59) zat zonder club nadat hij na afgelopen seizoen afscheid nam van Nancy, die hij behoedde van degradatie in de Ligue 2. De Franse coach tekende een contract van achttien maanden in het Stadde du Pairay.

Garcia neemt met Manuel Nogueira zijn trouwe luitenant mee. Seraing wordt voor Garcia de eerste opdracht buiten Frankrijk. Garcia stond eerder aan het roer bij Angers, Lens, Châteauroux, Troyes en Nancy.

Seraing gaat zich in Metz voorbereiden op het tweede luik van de competitie. Daarin moeten Les Métallos zich verzekeren van het behoud in de Jupiler Pro League. Seraing heeft een achterstand van vier punten op Zulte Waregem, dat op de veilige zestiende plaats in het klassement staat.