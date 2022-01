Club Brugge legt beloftevolle jongere en zoon van voormalig speler vast tot 2024

Club Brugge wil zich wapenen voor de toekomst en bindt Romeo Vermant langer aan zich.

De 17-jarige aanvaller is de zoon van ex-Rode Duivel Sven Vermant en maakte vorig seizoen zijn profdebuut, met Club NXT in 1B. Hij kwam uiteindelijk tien keer in actie en scoorde één keer. Ook dit seizoen is hij een vaste waarde bij de Brugse beloften en de clubleiding van Blauw-Zwart gelooft duidelijk in hem. Want hij heeft een nieuw contract getekend tot de zomer van 2024