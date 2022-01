Pech voor doelman KV Oostende: hij heeft vinger gebroken en moet geopereerd worden

Jordy Schelfhout mocht enkele weken geleden voor de eerste ploeg van KV Oostende uitkomen in de Jupiler Pro League, maar nu heeft de doelman slecht nieuws gekregen. Hij zou een vinger gebroken hebben.

Jordy Schelfhout is de tweede doelman van KV Oostende, achter Guillaume Hubert. Schelfhout moet dus vooral tevreden zijn met een plaats op de bank, maar hij kwam toch al één keer in actie dit seizoen in de Jupiler Pro League. Zo speelde hij 90 minuten in de 2-1 overwinning van KV Oostende tegen Eupen. Schelfhout kwam ook al twee keer in actie in de Beker van België.

Nu ziet het er naar uit dat KV Oostende even niet op haar tweede doelman zal kunnen rekenen, want Schelfhout heeft volgens de Twitterpagina van de Kustboys een vinger gebroken. Hij wordt vandaag al geopereerd.