Real Madrid moet zwoegen tegen derdeklasser, bleke Eden Hazard

Real Madrid heeft zich woensdagavond bij de laatste zestien geschaard in de Copa del Rey. Op bezoek bij derdeklasser Alcoyano kon de Koninklijke pas in het slotkwartier het verschil maken.

Eden Hazard kreeg van Carlo Ancelotti een basisplaats op zijn favoriete linkerflank. Overtuigen deed de Rode Duivel echter niet. De motor van Real Madrid, koploper in La Liga, sputterde. Een bleke Hazard kon zijn ploeg niet op sleeptouw nemen en werd twaalf minuten voor tijd naar de kant gehaald.

Eder Militao bracht Real met de rust in zicht op voorsprong, maar een gretig Alcoyano was niet onder de indruk en kwam iets voorbij het uur langszij. Pas in het slotkwartier moest de derdeklasser het hoofd buigen.

Marco Asensio (76') en een eigen doelpunt van Figueras (78') zorgden voor de overdreven 1-3-eindstand. Opdracht volbracht voor Real Madrid, dat zaterdag in de competitie gastheer speelt voor Valencia.